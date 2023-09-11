الخضري: أتمنى تحمل لاعبي الزمالك ظروف النادي الحالية

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن أزمة الأهلي تكمن في الظهير الايسر علي معلول، حال تعرضه لأي إصابة، في ظل عدم تدعيم الجبهة اليسرى، مشيرا إلى أن الجهود تركزت في صفقة المهاجم دون تدعيم مركز الظهير الأيسر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "مباراة مصر واثيوبيا كانت (مؤذية للعين) ظهر الفريق كأنه منتخب أندية وليس منتخب مصر الأول".

وأضاف: "اتوقع عدم استكمال بطولة الدوري في الموسم القادم في ظل ضغط المباريات الرهيب ووجود مباريات وبطولة دولية وقارية".

وواصل: "الزمالك يحتاج للاستقرار وأتمنى أن يكون اللاعبين على قدر المسئولية ويتحملوا الفترة المقبلة رغم صعوبة الأمور وقسوة الظروف، وتذكروا ان الزمالك كان يقف بجواركم في أوقات كثيرة".