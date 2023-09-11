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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عملي العشا.. منشور كوميدي لكريم فهمي مع شقيقه بعد نجاح السفاح

صدى البلد

شارك الفنان كريم فهمي، صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر رفقة شقيقه الفنان أحمد فهمي، وكتب مازحاً عن احداث دوره في مسلسله الجديد السفاح: “هو قالي تعالى ناكل وعملي العشا". 

وحقق مسلسل السفاح للنجم أحمد فهمي ، نجاحا كبيرا بعد عرضه على منصة شاهد .

 

موعد عرض السفاح

وتذاع يوم الجمعة المقبل حلقتين من المسلسل، والذي يعرض كل أسبوع حلقتين منه، يوم الجمعة فقط.

 

أحمد فهمي يتحدث عن سفاح الجيزة
أكد الفنان أحمد فهمي، أنه سعيد بتجربة مسلسل السفاح.

وأضاف فهمي في تصريح خاص لصدى البلد أنه تحمس لتجربة السفاح لكونها شخصية جديدة لم يقدمها على الشاشة من قبل، مشيرا أن الشخصية تطلبت الكثير من التحضيرات قبل بدء التصوير وأيضا بروفات مكثفة قبل كل مشهد.

وتابع فهمي أن تصوير مسلسل السفاح على الرغم من كونه مكون من 8 حلقات إلا أن تصويره استغرق ما يقرب من 50 يوما وهو رقم كبير جد بالنسبة لمسلسل 8 حلقات فقط.

وأرجع فهمي استغراق كل هذا التوقيت؛ بسبب صعوبة المشاهد التى كان يصورها فى هذا المسلسل.

 

أحمد فهمي ومسلسل السفاح 
 

وتدور فكرة المسلسل حول  مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب سفاح الجيزة، وكل حلقة يقوم بعمل جريمة مختلفة وتقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

 

 

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