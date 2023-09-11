تفاصيل اتصال وزير الدفاع السعودي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

أجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي.

ونقل وزير الدفاع السعودي خلال الاتصال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ولأعضاء المجلس.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحثا مستجدات الأوضاع في اليمن.

وأكد وزير الدفاع السعودي على استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية، يُحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه، كما جرى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.