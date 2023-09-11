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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن عن فرص عمل لمهندسين بنظام التعاقد

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة البحر الأحمر عن توفير فرص وظيفية جديدة لشغل وظيفة مهندس بنظام التعاقد. تهدف هذه الفرص إلى استقطاب الكوادر الهندسية المؤهلة لتعزيز الخدمات المقدمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة.

تشمل الشروط الأساسية للتقديم أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة التالية: كيمياء، كهرباء قوى، ميكانيكا (ماتريك، انتاج، قوى). يُفترض أن تكون الكوادر المتقدمة لهذه الوظائف ذو خبرة مهنية ملموسة ومهارات تقنية قوية تمكنهم من تنفيذ المهام بكفاءة.

يتاح للمهتمين بالوظيفة تقديم طلباتهم ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين، وتستمر فترة التقديم لمدة عشرة أيام. يُشجع المتقدمين على مراعاة تقديم طلباتهم في الموعد المحدد وضمان توافر جميع الوثائق والشهادات المطلوبة لضمان نجاح عملية التوظيف.

وتأتي هذه الفرص الوظيفية في إطار جهود الشركة لتعزيز قوتها العاملة وتطوير البنية التحتية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة. تعكس هذه الخطوة التزام الشركة بتحقيق أعلى مستويات الخدمة للمجتمع المحلي والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة.

 

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