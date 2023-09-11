إطلاق لجنة للمراجعة البيئية في مدارس مدينة القصير استعدادًا للعام الدراسي الجديد

أعلن اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، عن بدء مهام اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية والجهات المعنية للمرور والمراجعة البيئية لمدارس المدينة استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

هدفت اللجنة إلى تفقد عدد من المدارس بالمدينة، بهدف التأكد من نظافة دورات المياه والنظافة العامة، وصلاحية أجهزة الحريق في كل مدرسة.

كما تم متابعة تأمين لوحات الكهرباء والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والاحترازية.

سجلت اللجنة كافة الملاحظات وقدمت التوصيات الضرورية لمديري المدارس للعمل على تلاشيها في فترة زمنية قصيرة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

تأتي هذه الجهود في إطار التحضيرات المستمرة لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب والمعلمين في مدينة القصير.