مصادرة طن ملح صناعي مجهول داخل أحد المخازن بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة من تحرير محضر رقم (٦٠٢٨) جنح قسم شرطه بلبيس ضد صاحب مخزن تجميع جلود حيوانات مذبوحة ببندر بلبيس لحيازته (طن) ملح صناعي مجهول المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدره.

كما تم تحرير محضر رقم (١٥٣٨١) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية عزبة الغرابوه انشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتحرير محضر رقم (١٥٣٨٠) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه انشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم تحرير محضر رقم (٥٩٥٤) جنح قسم شرطه بلبيس ضد صاحب محل بقاله ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع وتم تحرير محضر رقم (٥٩٥٧) جنح قسم شرطه بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم حمله شهادة صحية.