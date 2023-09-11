أوكرانيا تعلن استعادة أراضٍ إضافية في الشرق والجنوب من الجيش الروسي

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، استعادة المزيد من أراضيها على الجبهتين الشرقية والجنوبية في إطار هجومها المضاد على القوات الروسية.

وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع، إن القوات الأوكرانية استعادت قرابة كيلومترين مربعين من الأراضي الأسبوع الماضي في محيط مدينة باخموت، حسبما نقلت رويترز.

وصرحت ماليار للتلفزيون الأوكراني، بأن قوات بلادها سيطرت على جزء من قرية أوبيتني جنوب مدينة أفدييفكا.

وأشارت المسئولة الأوكرانية الي تحقيق "بعض النجاح" بالقرب من أندرييفكا وكليشيفكا.

وأضافت ماليار، أن القوات الأوكرانية حررت 49 كيلومتراً مربعاً بالقرب من باخموت منذ بدء هجومها المضاد قبل ثلاثة أشهر.