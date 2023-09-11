صحة المنوفية: كشف مجاني علي 1578 مواطنا في قرية كفر داود

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية كفر داود بمركز السادات ، والتي استمرت على مدار يومين تحت إشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة ، (2) عيادة أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، أنف وأذن وحنجرة وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.





وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (1578) مواطن من أهالي القرية ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (216) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (110) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (22) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (11) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .