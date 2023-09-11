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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية: كشف مجاني علي 1578 مواطنا في قرية كفر داود

قافلة طبية في المنوفية
قافلة طبية في المنوفية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية  قافلة علاجية مجانية بقرية كفر داود بمركز  السادات ، والتي استمرت على مدار يومين تحت إشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية  ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.                                          

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة  باطنة ، (2) عيادة  أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، أنف وأذن وحنجرة وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

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وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (1578) مواطن من أهالي القرية ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (216) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (110) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (22) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (11) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .

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