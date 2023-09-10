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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعات ميدانية لأعمال التطوير والرصف بشوارع تلا والشهداء وسرس الليان في المنوفية

متابعة رصف الطرق
متابعة رصف الطرق في المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة الدورية لمستجدات الموقف التنفيذى لخطة الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالبنية التحتية والأساسية لشبكات الطرق.

وتمت متابعة تركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات سيدي عز الدين بمركز ومدينة تلا، فضلا عن متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات بمتفرعات منطقة الكوراني بمدينة سرس الليان.

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وكذا أعمال التطوير بإمتداد شارع الكنيسة أحد متفرعات شارع ترعة الغزالية بمدينة الشهداء. 

وتم التنبيه على الشركات المنفذة بتسريع معدلات الأداء والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة تحقيقا للصالح العام.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال التطوير والرصف الخدمات المقدمة للمواطنين الشوارع الرئيسية والفرعية المتابعة الدورية تركيب بلاط الانترلوك خطة الرصف محافظ المنوفية

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