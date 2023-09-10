متابعات ميدانية لأعمال التطوير والرصف بشوارع تلا والشهداء وسرس الليان في المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة الدورية لمستجدات الموقف التنفيذى لخطة الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالبنية التحتية والأساسية لشبكات الطرق.

وتمت متابعة تركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات سيدي عز الدين بمركز ومدينة تلا، فضلا عن متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات بمتفرعات منطقة الكوراني بمدينة سرس الليان.

وكذا أعمال التطوير بإمتداد شارع الكنيسة أحد متفرعات شارع ترعة الغزالية بمدينة الشهداء.

وتم التنبيه على الشركات المنفذة بتسريع معدلات الأداء والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة تحقيقا للصالح العام.