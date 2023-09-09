رئيس جامعة المنوفية في رحاب حلوان للمشاركة فى انطلاق أسبوع الشباب

وصل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إلى مقر جامعة حلوان للمشاركة في انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وبمشاركة ٤٥ جامعة مصرية ومن المقرر إقامة الافتتاح مساء اليوم بحضور وزير التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة، ورؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات للتعليم والطلاب والعديد من الشخصيات البارزة والطلاب المشاركين.

وجه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الشكر لرئيس جامعة حلوان على حسن الاستقبال، مشيدا بحجم التجهيزات التى تمت لإقامة فعاليات أسبوع شباب الجامعات والذى يعزز التواصل والتفاعل الثقافي بين طلاب الجامعات المصرية، وينمى مهاراتهم ويقوى روح المنافسة لتحقيق أفضل النتائج فى مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وحرص رئيس الجامعة على تشجيع فريق الجامعة المشارك فى الفعاليات ودعمه الكامل لجميع متطلباتهم لتمثيل الجامعة بصورة مشرفة، متمنيا لهم التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة فى مختلف المنافسات بروح تنافسية شريفة.