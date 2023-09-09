عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية في رحاب حلوان للمشاركة فى انطلاق أسبوع الشباب

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

وصل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إلى مقر جامعة حلوان للمشاركة في انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وبمشاركة ٤٥ جامعة مصرية ومن المقرر إقامة الافتتاح مساء اليوم بحضور وزير التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة، ورؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات للتعليم والطلاب والعديد من الشخصيات البارزة والطلاب المشاركين.

وجه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الشكر لرئيس جامعة حلوان على حسن الاستقبال، مشيدا بحجم التجهيزات التى تمت لإقامة فعاليات أسبوع شباب الجامعات والذى يعزز التواصل والتفاعل الثقافي بين طلاب الجامعات المصرية، وينمى مهاراتهم ويقوى روح المنافسة لتحقيق أفضل النتائج فى مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

تبادل طلابي.. تفاصيل زيارة وفد من جامعة المنوفية لـ«تربية نوعية» بنها

محافظ المنوفية : رفع 68 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم

 وحرص رئيس الجامعة على تشجيع فريق الجامعة المشارك فى الفعاليات ودعمه الكامل لجميع متطلباتهم لتمثيل الجامعة بصورة مشرفة، متمنيا لهم التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة فى مختلف المنافسات بروح تنافسية شريفة.

أسبوع شباب الجامعات الجامعات المصرية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشباب والرياضة المنوفية انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

قائمة حسين لبيب لانتخابات الزمالك | الأسماء كاملة

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

ترشيحاتنا

فالق كبير.. أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن بؤرة زلزال المغرب

تعليق مفاجئ من الموسيقار عمر خيرت على أغاني المهرجانات| فيديو

احتفالية تكريم لأبناء ضباط المراقبة الجوية من المتفوقين علميا ورياضيا| صور

دبلوماسي سابق: قمة العشرين التجمع الأهم والأكثر تأثيرًا على الاقتصاد العالمي

نجم كبير في نادٍ عالمي .. فشل صفقة بديل محمد صلاح باتحاد جدة

ترحموا على أولادي| شاهد… آباء وأمهات مغاربة يبحثون عن أبنائهم تحت ركام الزلزال.. مشاهد تدمي القلوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

أغلى من الذهب ووجدوه بمقبرة توت عنخ آمون | لماذا أحب الفراعنة الحديد؟

طريقة تحضير كيكة شاي بالليمون

"جعفر العمدة" آخر أعماله.. السيناريست مهاب طارق يحتفل بخطوبته.. صور

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ