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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستمع لشكاوى المواطنين ويأمر بصرف مساعدات مالية وعينية للحالات الإنسانية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية


التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التي ينظمها للتعرف على طلبات وشكاوى المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .


وأمر المحافظ بصرف مساعدات مالية ولحوم لعددمن الحالات الإنسانية بنواحى أشمون والباجور وشبين الكوم تنوعت بين 5 أشقاء أيتام بمراحل التعليم المختلفة ولايوجد عائل لهم لمساعدتهم على تحمل نفقات المعيشة ، ومواطنة تعانى نجلتها من ضيق بالقصبة الهوائية وقامت  بإجراء العديد من العمليات الجراحية وتحتاج إلى عمليات أخري ، ومواطنة أخرى تعول أسرتها وليس لديها مصدر ثابت  للدخل مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية ، يأتى  ذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم .

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كما تضمن اللقاء طلب معلمة بمدرسة جزى الابتدائية بنين تلتمس نقلها إلى مدينة منوف ، وأخري معلم لغة عربية تلتمس الموافقة على نقلها من قسم اللغة العربية إلى قسم المكتبات مراعاة لظروفهما الصحية والاجتماعية ، وقد كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم في ضوء الضوابط والقوانين وبما لايخل بسير العملية التعليمية .

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