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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذ صفقة على أسهم بنك فيصل الإسلامي بالبورصة المصرية بقيمة 20 مليون جنيه

صدى البلد

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك فيصل الإسلامي المصري المصدرة (الإصدار بالجنيه المصري) لعدد 756.2 ألف سهم بقيمة إجمالية 20.4 مليون جنيه.

و تراجعت مؤشرات البورصة المصرية،  بمنتصف تعاملات  اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع  تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 19365 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 23353 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 8104 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 5618 نقطة.

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