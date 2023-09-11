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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاطل ينهي حياة زوج شقيقته فى مشاجرة بالقليوبية

اطلاق الرصاص
اطلاق الرصاص

أطلق شخص بالقليوبية الرصاص على زوج شقيقته أرداه قتيلا فى الحال ، إثر مشاجرة بين المجنى عليه وبين زوجته فتدخل شقيق الزوجه لفض المشاجرة وقتل زوج شقيقته حيث اطلق  عيار نارى اصاب الزوج ولقى مصرعه فى الحال .

وتم نقل الجثة الى مستشفى الخانكة العام والقى القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتحرر محضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

تلقى مامور مركز شرطة الخانكة اشارة من المستشفى بوصول خفير خصوصى جثة هامدة اثر طلق نارى وتم اخطار مدير امن القليوبية فانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة. وتوصلت التحريات انه بسؤال شقيق المتوفى افاد بأنه حال ذهاب شقيقه المتوفـى لمسكن أهلية زوجته لحل خلافات زوجية بينهما حدثت بينه وبينها مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تدخل على إثرها شقيق زوجته فأطلق تجاهه عيار نارى من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وتم نقل الجثة الى المستشفى والقى القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

القليوبية أمن القليوبية خلافات زوجية خفير خصوصي شرطة الخانكة مركز شرطة الخانكة مدير أمن القليوبية مستشفى الخانكة

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