رموا بعض بالطوب والزجاج في الصيدلية بقليوب | لسبب صادم

شهدت مدينة قليوب مشاجرة بين طرفين استخدمت فيها الاسلحة البيضاء والزجاج المكسر اسفرت عن مصرع شخص واصابة 3 اخرين وتم نقل الجثة والمصابين الى مسشتفى قليوب التخصصى وتحرر محضر بالواقعة فقررت النيابة التحفظ على الجثة لحين ورود تقرير الطب الشرعى والتصريح بالفنه عقب ذلك والاستعلام عن حالة المصابين وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى مامور مركز شرطة قليوب بلاغا من الاهالى بنشوب مشاجرة بين طرفين ووجود جثة ومصابين فتم اخطار اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية وانقلت قوة امنية وتم السيطرة على الوضع وتبين ان المشاجرة وقعت بين طرف اول : عامل "توفـى إثر إصابته بجرح قطعى و شقيقته عاملة فى احدى الصيدليات .



و طرف ثانى: 4 أشخاص "ثلاثة منهم مصابين بإصابات متفرقة بالجسم" ، وذلك لخلافات حول شراء بعض الأدوية من الصيدلية محل عمل شقيقة المتوفى تدخل إثرها باقى الأطراف لمناصرة ذويهم وتبادلوا خلالها التراشق بالحجارة والزجاج ، وقام خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول "المتوفى فأحدث إصابته التى أودت بحياته.



والقى القبض على الطرفين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.