ضبط عنصر اجرامى هارب من أحكام قضائية بالقليوبية

ألقت مباحث قسم أول العبور بالقليوبية القبض على عنصر إجرامى هارب من حكمين فى قضيتين مخدرات وسلاح وذخيرة واستعمل٦ القوة والبلطجة مختبا فى مدينة العبور وتم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية ضده .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من مامور قسم اول شرطة العبور يفيد ورود معلومات باختباء احد العناصر الاجرامية فى احدى الشقق السكنية بدائرة القسم .

توجية قوة امنية للمكان والقى القبض على المتهم وتوصلت التحريات الى ان المتهم من العناصر الاجرامية ومحكوم عليه هارب فى قضيتين مخدرات وسلاح وذخيرة و سلاح نارى وذخيرة وإستعمال قوة بالسجن المؤبد والسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية ،

وانه من منطقة بلبيس بمحافظة الشرقية وحضر الى مدينة العبور للاختباء بها من الملاحقات الامنية وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.