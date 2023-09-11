العين تفضح بواطن القلوب.. إبراهيم فايق يثير الجدل بمنشور غامض

شارك الإعلامي إبراهيم فايق منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر

وكتب إبراهيم فايق:"والعين تفضح بواطن القلوب 😶".

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تفاصيل جديدة في إقالة طبيب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الدكتور تامر أبوالعينين من منصبه.

وقال ابراهيم فايق عبر تصريحات تليفزيونية: بدأ الأمر باتصال هاتفي تلقاه أبو العينين من خالد بيبو مدير الكرة فيالنادي الأهلي لطلب عقد جلسة عاجلة فى الواحدة ظهرا لمناقشة بعض الأمور.

وتابع: أبو العينين طلب تأجيل الحضور حتى موعد المران في السادسة مساء ولكن مدير الكرة في النادي الأهلي رفضوأصر على الحضور في الواحدة ظهرًا.