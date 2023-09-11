بدء تلقي أوراق التقدم لمدرسة التمريض بزاوية الناعورة في المنوفية

اعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية،عن فتح باب القبول لدفعة جديدة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بزاوية الناعورة بنات بمدينة الشهداء “ ذات الفصل الواحد ” من حملة الشهادة الإعدادية.

وبدأت اعمال تلقي الاوراق اليوم الاثنين، وحتي يوم الاحد ١٧ سبتمبر من الطلبة الحاصلين علي الشهادة الاعدادية المصرية.

وسيتم قبول اعلي المجاميع المتقدمة واجتياز كافة الشروط والإجراءات الواردة من وزارة الصحة.

كما أعلنت مديرية الصحة، أنه يتم التقديم بالمدرسة من الحاصلين علي التعليم الأساسي من مدينة الشهداء مع تطبيق كافة الاليات والشروط طبقا لتعليمات الوزارة.