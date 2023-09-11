فرمان جديد من أوسوريو لـ لاعبي الزمالك قبل السفر إلي تنزانيا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على خوض مران الأربعاء على ملعب من النجيل الصناعي قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار في بطولة كأس الكونفدرالية بسبب إقامة المباراة على ملعب من النجيل الصناعي ويرغب الجهاز الفني في خوض المران على ملعب مماثل لملعب المباراة كي يتعود اللاعبون على أرضية الملعب.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في الخامسة مساء اليوم الاثنين، عندما يلتقي مع سيراميكا كليوباترا في ختام معسكر الفريق المقام بمصر الجديدة.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لاستغلال المباراة في تجهيز جميع اللاعبين في الفترة الحالية استعدادا للمباراة المقبلة أمام بطل جيبوتي، لاسيما وأن لقاء اليوم بمثابة البروفة الأخيرة للأبيض قبل السفر إلى تنزانيا لخوض لقاء أرتا سولار.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.