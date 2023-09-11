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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثمان غريق من مجري مائي بإحدى قرى ملوي

انتشال جثة غريق بملوي
انتشال جثة غريق بملوي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا  من انتشال جثة شاب غريق  من مجري مائي بإحدى قرى ملوي ، وتم ايداعها داخل مشرحة المستشفى ملوي تحت تصرف جهات التحقيق  لكشف ملابسات الواقعة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن العثور علي جثة شاب غرق بمركز ملوي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور بعد بلاغ أهالي القرية،  وتبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، وتم إيداعها داخل مشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

الأجهزة الامنية الأجهزة الأمنية بالمنيا المتابعة الميدانية غرفة عمليات النجدة مستشفي ملوي

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