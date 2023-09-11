محافظ المنيا يوجه رؤساء المدن بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية على المجالس القروية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المدن بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية على المجالس القروية، والتواجد الدائم بالشارع والتواصل مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد وتقديم أفضل الخدمات، مع ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين، وفحص متطلبات القرى، وخاصة ما يتعلق منها بالاحتياجات اليومية المستمرة، وإزالة أسبابها، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء .

وفي هذا السياق، تفقد الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، سير العمل بمجلس قروي العزيمة، حيث تابع سير العمل بالوحدة الصحية بقرية " الاعتزاز" للتأكد من مدى انتظام سير العمل والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل الوحدة والتزام العاملين بمواعيد الحضور والانصراف وكذلك نوبتجيات العمل، وذلك في إطار تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة .