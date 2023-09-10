قافلة طبية توقع الكشف مجانا على 1903 حالات بقرية بني قمجر في المنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية بني قمجر بدمشاو هاشم مركز المنيا على مدار يومى 6 و7 من شهر سبتمبر الجارى، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1903 حالات مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات، حيث تم توقيع الكشف على 339 حالة جراحة، و457 حالة أطفال، و267 حالة باطنة، و69 نساء، و74 سنان، و283 جلدية، و37 تنظيم أسرة، و220 رمد، و157 أنف وأذن.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه تم إجراء 121 تحليلا مختلفا، و4 حالات موجات صوتية، و8 حالات أشعة سينية، و106 حالات كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل للمستشفى 22 حالة لاستكمال العلاج، وتم إجراء خلع أسنان لــ 5 حالات بعيادة الأسنان، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 170 مترددا.