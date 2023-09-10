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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق كوبري "أبو المكارم" علي البحر اليوسفي بديرمواس لإجراء أعمال صيانة

محافظ المنيا
محافظ المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتوفير طريق بديل تيسيرا على المواطنين من أبناء قرية أبو خلقة بمركز ديرمواس، بعد إعلان مديرية الطرق والنقل بالمنيا غلق كوبري " أبو المكارم " علي البحر اليوسفي بالقرية بدءًا من غد الاثنين الموافق ١١/ ٩ / ٢٠٢٣ حتي انتهاء أعمال صيانة الكوبري .

 

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من جانبه ، قال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق بالمنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والجهات المعنية، تم توفير طريق الكاشف من قرية زعبرة كطريق بديل، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة الكوبرى .

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرية زعبرة طريق بديل مديرية الطرق والنقل بالمنيا مركز ديرمواس اعمال الصيانة أبو المكارم

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