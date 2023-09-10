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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا للمشاركين بأسبوع الشباب: تحلوا بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا مع الطلاب

شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر تحت شعار "الجمهورية الجديدة .. حلم وطن" والمقام بجامعة حلوان برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال الفترة من 8 -14 سبتمبر الجاري 2023.

وحرص رئيس الجامعة الالتقاء بأعضاء فوج الجامعة المشاركين في مختلف فعاليات الأسبوع، مثمناً مجهودات رعاية الطلاب في إعداد وصقل المشاركين، والذي انعكس على تميزهم بالمنافسات، واستكمال مسيرة الجامعة في تعزيز دعم الأنشطة الطلابية والتي تتجلى في اهتمامها بمشاركة طلابها في شتى المسابقات الداخلية والقمية.

وأوصي رئيس الجامعة الطلاب المشاركين بالتمثيل المشرف والتحلي بالروح الرياضية، والمنافسة الشريفة طوال فترة فعاليات الأسبوع، كممثلين عن جامعتهم ومحافظتهم، لتحقيق طموحات الجامعة في نجاح جديد يضاف لإنجازاتها في كافة محافل الأنشطة.

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رافق رئيس الجامعة خلال اللقاء، د. حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب ورئيس البعثة، ومحسن سيد مسئول التواصل للأسبوع، ومديري الإدارات ومسئولي الأنشطة، ومشرفي الطلاب.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة الجامعة بدأت أولى منافساتها بالأسبوع بإقامة معسكر منتخب الجوالة والخدمة العامة، ومشاركته بكرنفال الأسبوع بعروض فرعونية وفلكلورية، تلتها الأنشطة الاجتماعية بفوز الطالبة نورهان عدلي أحمد بالفرقة الرابعة كلية التربية، بالمركز الأول والميدالية الذهبية بمسابقة البحوث الاجتماعية، وفوز فريق كرة القدم الخماسي بهدف نظيف علي جامعة الفيوم، إلى جانب انطلاق فعاليات بطولة الشطرنج، والمعرض العلمي ومسابقات النشاط الثقافي والفني، والجوالة والخدمة العامة.

 

أسبوع شباب الجامعات الانشطة الطلابية الجمهورية الجديدة الميدالية الذهبية تحقيق طموحات دعم الأنشطة الطلابية لدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

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