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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. بدء المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" فى المنيا

حملة من حقك تنظمي
حملة من حقك تنظمي

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن غدا الأحد بدء المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان فى قرى ومراكز المحافظة، ضمن مبادرة (أيامنا أحلى) التى تنفذها وزارة الصحة والسكان.

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وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استعداد المديرية لتنفيذ المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" التي تبدأ غدا الأحد 10 سبتمبر الجارى وتستمر حتى الجمعة 14 من نفس الشهر بمراكز  المنيا وأبوقرقاص وبني مزار والعدوة  للوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع المواطنين، وتحقيق مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ، ورفع وعي المجتمع بالقضية السكانية وانعكاساتها على التنمية .

كما أوضح وكيل الوزارة أن الحملة تقدم خدماتها من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات إلى جانب العيادات المتنقلة، حيث تستقبل الحالات فى 163 قرية على مستوى 4 مراكز بواقع 83 قرية بمركز المنيا ، و24 بمركز أبوقرقاص ، و 35 ببنى مزار ، و21 قرية بمركز العدوة من خلال عيادات ثابتة ومتنقلة .
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرى ومراكز المحافظة والمراكز الطبية

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