"عيد الفلاح المصري".. ندوة بمنتدى خالد محيي الدين الأربعاء القادم

تقام بمنتدى خالد محيي الدين الثقافي، ندوة ثقافية بعنوان "9 سبتمبر .. عيد الفلاح المصري" وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم /الأربعاء/ المقبل في بداية موسمه الفكري الخامس وهي الندوة رقم 89 من عمر المنتدى.

وذكر المنتدى - في بيان اليوم /الاثنين / - أن الندوة ستعقد في قاعة جمال عبد الناصر بمقر المنتدى ويدير المناقشات بالندوة الكاتب خالد الكيلاني، ويشارك فيها بالحوار والمناقشة عدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي.

وقال خالد الكيلاني رئيس المنتدى - في تصريح - أنه سوف يتم مناقشة مشاكل الفلاحين تواكبا مع عيد الفلاح ووقفة الزعيم أحمد عرابي في نفس اليوم أمام الخديوي توفيق ومقولته الشهرية " لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستبعد بعد اليوم" .

وتحتفل مصر كل عام في 9 سبتمبر بعيد الفلاح والذي يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين، وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتتبدل أحوال الفلاحين ، ويعد احتفال مصر بعيد الفلاح كل عام تكريما له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين ودوره الكبير في دفع الاقتصاد المصري وكعرفان بفضله لتوفير المستلزمات الغذائية في مصر.