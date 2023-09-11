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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«الموت سبوبة للعايشين».. ديوان مسعود شومان بهيئة الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة شعر العامية ديوان «الموت سبوبه للعايشين» للشاعر مسعود شومان.

وقال الشاعر محمود الحلواني رئيس تحرير السلسلة على غلاف الديوان: «هذا واحد من الدواوين التي نحرص على تقديمها من حين إلى آخر، من أجل أن نضرب عصفورين بحجر، أن نضيف إلى إصداراتنا عملا مميزا ، ثم - وهذا هو الأهم- أن نصل شعر العامية المصرية بعضه ببعض، فنستعيد جسوره وركائزه الغارقة بفعل عدد من النؤات العنيفة التي طالما عصفت به، فتركت الكثير منه منبتا لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى!
ولأننا نعرف أن هذا الدور لا يستطيع إنجازه غير أكابر أهل الصنعة، العارفين بمداخلها ومخارجها، فقد اخترنا أن نقدم في هذا العدد شاعرًا كبيرا، جمع فنون العامية من أطرافها، واستطاع أن يشكل منها نسيجا متجانسا أثرى قصيدته وميزها، وحافظ لها على هويتها، ووقع باسمه عليها بارزا، إنه الشاعر مسعود شومان، تجربة - كبيت العائلة تطل على أربعة نواص».

ومن أجواء الديوان:

مش طايق اللون الأسود
ولا طايق اللون الأبيض
ماشي لوحدى كأني خيال
فكرت أكون عتبة موال
والحزن في القلب يعضعض
یا نجم مالك تحت الليل طاير
كأنك سناره مشبوكه في دراع فوق الرمل
أنا اللي صوتي حزين زيك
هایم هنا وسط الكراكيب
والحرف في الضلمه مفضض.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين سلسلة شعر العامية الموت سبوبه للعايشين مسعود شومان

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