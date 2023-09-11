الحرب ليست فيلما.. زيلينسكي يقر بالفشل في الهجوم المضاد

أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه لن تكون هناك "نهاية سعيدة" لكييف في هجومها المضاد، حيث فقد الجيش الأوكراني الكثير من جنوده في ساحة المعركة.

وقال زيلينسكي في حوار مع شبكة “سي إن إن” اليوم الاثنين: "كلنا نريد تحقيق النجاح و"النهاية السعيدة". أولا، هذا ليس فيلما، ولا يستمر لمدة ساعة ونصف هذا هجوم مضاد، هذا ليس فيلما مع نهاية سعيدة".

وأضاف: "لن تكون لدينا نهاية سعيدة. لقد فقدنا الكثير من الأفراد. لن تكون لدينا نهاية سعيدة، يجب أن نعترف بذلك".

ولفت زيلينسكي إلى أن تقديم الغرب الأسلحة للقوات الأوكرانية لا يعني تحقيق نتائج سريعة في ساحة المعركة، مستطردًا: "بينما نجلس ونتحدث عن هذا الهجوم المضاد، وعندما يقول كثيرون إنه يسير ببطء شديد، فإنه لا يزال مستمرا".