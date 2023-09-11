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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اقفوا جنبي | فاروق جعفر يوجه رسالة عاجلة لنجوم الزمالك

فاروق جعفر
فاروق جعفر

قال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق إن علي نجوم كرة القدم المنتمين للقلعة البيضاء الوقوف بجواره من أجل رئاسة النادي خلال المرحلة المقبلة فى الانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر.

وقال فاروق جعفر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" نادي الزمالك يمر بمرحلة صعبة للغاية وانا رأيت أن الفترة المقبلة أستطيع حل جميع هذه الأزمات وأبرزها ديون النادي والتي تبلغ أرقام كبيرة ، أنا الزمالك صاحب فضل عليا ولا أريد منه أى شئ ، ولا أريد الحصول علي أى استفادة أنا حققت كل شئ ، لكن أريد فقط أن أفيد النادي فقط.

وأضاف:"لابد أن يكون لي دور الفترة المقبلة أنا بقالي 50 عام فى نادي الزمالك ، وأري أن أسرة الكرة عليها أن تقف بجانب فاروق جعفر ، مثل ما أسرة كرة اليد ستكون مع حسين لبيب، ولابد أن يكون الزمالك يد واحدة الفترة المقبلة وأن تكون الانتخابات ، لفائدة النادي فى النهاية، ولدي رغبة فى أن يكون النادي فى أفضل حال.

وأكمل:"عم المنافسة مع حسين لبيب أري أن مازال مبكرًا الحديث عن فرصتي فى الفوز برئاسة النادي ، وأنا كان لدي دور كبير فى زيادة شعبية وجماهيرية نادي الزمالك ، والآن حان الوقت لإصلاح كل الأمور واقف بجانب النادي.

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