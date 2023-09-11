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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر: 85% نسبة الإشغالات السياحية في الغردقة ومرسى علم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم عن نسب الإشغال الفندقي المتزايدة في مدينة الغردقة ومرسى علم، حيث تقترب من 85% حالياً، موضحا أن الجنسيات الأكثر تواجداً في المدينة من أسواق ألمانيا وإنجلترا وروسيا.

وأشار المحافظ، خلال لقاء صحفي مشترك مع وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي لمناقشة تطوير مطار الغردقة، إلى ارتفاع إيجار الشقق في المدينة هذا العام، نتيجة زيادة إقبال السياح الإنجليز على الإقامة في المدينة لعدة أشهر.

وأضاف أنه تم تصنيف الغردقة كمدينة صديقة للبيئة، حيث تم تنفيذ مشاريع تعتمد على الطاقة النظيفة، من بينها مشروع استزراع 3 آلاف فدان من أشجار الجوجوبا حول مطار الغردقة، اعتمادا على مياه الصرف الصحي المعالج، حيث يُستخدم كوقود حيوي لتزويد الطائرات، موضحا أن تم الانتهاء من زراعة أول ألف فدان، ويتم العمل حالياً على توصيل خطوط الري للآف الفدان الباقية.

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، أوضح المحافظ أنه يتم العمل على تحسين جميع الطرق المؤدية إلى مطار الغردقة، بتكلفة تقدر بنحو المليار جنيه، وذلك في إطار الاهتمام بجودة الطرق في المدينة.

ويهدف هذا التطوير الشامل إلى تعزيز جاذبية الغردقة كوجهة سياحية رائدة وداعمة للاقتصاد المصري.

الغردقة مرسى علم الاشغال الفندقى الجوجوبا الطاقة النظيفة تطوير البنية التحتية السياحة في مصر

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