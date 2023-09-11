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حوادث

ختام دورتيّ التدريب الأساسي لمعاوني النيابة الإدارية

صدى البلد

شَهِدَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، الاثنين، فعاليات ختام الدورتين التدريبيتين الرابعة والخامسة حول "التدريب الأساسي لمعاوني النيابة الإدارية خريجي دفعتي ٢٠١٧ و٢٠١٨"، اللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز، لعدد "٦١" عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من قاطني محافظات: الإسكندرية، الإسماعيلية، الأقصر، الجيزة، السويس، الشرقية، الغربية، المنيا، ومحافظة قنا.

وقد انعقدت الدورتين التدريبيتين بالنظام الهجين الذي جمع بين التدريب عن بعد خلال الفترة من ٧ حتى ١٠ سبتمبر الجاري، وكذلك الحضور الفعلي بقاعة مركز التدريب القضائي بمقر رئاسة الهيئة اليوم الاثنين الموافق ١١ سبتمبر 2023.

وفي كلمته التي وجهها للمتدربين، أكد المستشار/ حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، على ضرورة بذل المزيد من الجهد في العمل، والتمسك بالقيم والتقاليد القضائية، مؤكداً سيادته على أهمية الاطلاع والتدريب المستمر، واكتساب الخبرات اللازمة لتمكين أعضاء النيابة الإدارية من أداء رسالتهم السامية، متمنيًا لهم دوام التوفيق في عملهم، وإعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.

ومن الجدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي للدورة التدريبية تضمن عددًا من المحاضرات حول التحقيق والتصرف، والقيم والتقاليد القضائية، والأخطاء الشائعة في الصياغة القضائية باللغة العربية، وكذا التعليمات القضائية للنيابة الإدارية، ومناقشة قضائية في القضايا العملية.

وقد ألقى تلك المحاضرات نخبة من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وهم كلٍ من: المستشار محمد عبد الهادي – نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار سعد خليل – نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور محمد مسعود – الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار عصام أبو الروس – الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار شادي حامد – الوكيل العام بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات.

وفي الختام، قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.

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