3.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 3.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 823 مبايعة بقيمة 3 مليارات درهم منها 182 مبايعة للأراضي بقيمة 1.67 مليار درهم و641 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.33 مليار درهم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 622.91 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 74 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 63.8 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 155.9 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 141.29 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 49.56 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 113.47 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 32.57 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 40.03 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 693 مليون درهم منها 35 رهنا لأراض بقيمة 230.66 مليون درهم و240 رهنا لفلل وشقق بقيمة 462.34 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 167.04 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 80 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 46 هبة بقيمة 153.37 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 41.21 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 30.08 مليون درهم.