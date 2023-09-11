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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مياه الفيوم": توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لدعم الأسر الأكثر احتياجا

رئيس شركة مياه الفيوم
رئيس شركة مياه الفيوم اثناء التوقيع على العقد

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب صباح اليوم بمحطة مياه قحافة الجديدة تجديد بروتوكول تعاون بين الشركة و جمعية الأورمان لتوصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجاََ . 

جاء ذلك بحضور إمام احمد إمام ، ورمضان عبد السلام مديري جمعية الأورمان، ورانيا السعيد ممثلي الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام، ولمياء نبيل مديرة المشاركة المجتمعية، وعمرو عبد العزيز عضو الشؤون القانونية بالشركة. 

وأكد النجار على حسن التعاون المثمر والبناء مع جمعية الأورمان وكافة جمعيات ومنظمات العمل الخيري من أجل المساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم الأساسية من مياه الشرب لتوفير حياة كريمة ومستوى معيشة افضل وأشاد النجار بالدور الهام لجمعيات العمل الخيري وكونهم شركاء أساسيين فى تنمية المجتمع وتطويره والمساهمة في تلبية احتياجات الاسر الاولى بالرعاية .

وأضاف أن الشركة تسعى دائماً لمد يد العون مع كافة الجهات الشريكة لتوفير وتحسين خدمات مياه الشرب بكافة أنحاء المحافظة.

 

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