عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم: سحب 35841 عينة خلال شهر أغسطس للتأكد من مطابقتها للمواصفات

معامل الشركة اثناء
معامل الشركة اثناء الفحص

صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن قطاع المعامل بالشركة قام بسحب وتجميع وتحليل ٣٥٨٤١ عينة مياه شرب وصرف صحي وصرف صناعي  خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣ للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأوضح أن العينات كانت مقسمة إلى ٣٥٢٥٨ عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة وعدد ٥٢٨ عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحى والإدارة العامة للمعمل المركزى للصرف الصحي ، و ٥٥ عينة صرف صناعى عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعى.

 

وأشار النجار إلى أن الهدف من سحب وتحليل عينات مياه الشرب هو التأكد من حصول كل مواطن على كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية ووضع الإجراءات التصحيحية فى حالة الخروج عن الحد المسموح .

وأضاف أن الهدف من سحب عينات من مياه الصرف الصحي المعالجة  هو التأكد من مطابقة السيب النهائي للمواصفات للحفاظ على البيئة من التلوث.

وأكد النجار أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بمعاملها واستحداث أجهزة جديدة وبرامج متطورة لرصد أي تغيرات في نوعية وجودة المياه والعمل على مواكبة التطور في إنتاج مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي.

فى نفس السياق أفادت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بالشركة بأن القطاع بمختلف إدارته يعمل على مدار اليوم في سحب وتحليل العينات للتأكد من جودة ومأمونية مياه الشرب بجميع مراحل الإنتاج داخل محطات انتاج المياه ومن شبكات التوزيع ومنازل المواطنين ، ومراقبة مياه الصرف الصحي المعالجة لضمان الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

مياه الفيوم تعلن نبأ مهما بشأن حياة كريمة بمركزي إطسا ويوسف الصديق

 

حماية بحيرة قارون من التلوث.. مياه الفيوم تتابع برنامج توسعات الصرف الصحي

05ce86bd-e10f-48a9-a1d5-7fb4a8a7bab1
05ce86bd-e10f-48a9-a1d5-7fb4a8a7bab1
5cc34f7e-4b67-4a5b-973a-25b1ef8b506d
5cc34f7e-4b67-4a5b-973a-25b1ef8b506d
2317f94e-8fb0-444f-94bc-369d904166d9
2317f94e-8fb0-444f-94bc-369d904166d9
e7761cfd-b0a8-4c43-9dba-77f67eca8db7
e7761cfd-b0a8-4c43-9dba-77f67eca8db7
أبناء الفيوم اخبار الفيوم المواصفات القياسية صرف صحي وزير الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

ارتفاع وفيات زلزال المغرب إلى 820 على الأقل وأكثر من 600 جريح

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

ترشيحاتنا

زلزال المغرب.. أم تبحث عن أبنائها وفتاة في بث+18 وشاب ينقذ البلاي ستيشن

فلكيا.. السعودية تعلن موعد غرة ربيع الأول 1445

شعبة الأدوات المكتبية: الكراسات والكشاكيل في "أهلا مدارس" مصرية 100%

تبدأ من 85 جنيها.. أسعار حلاوة المولد مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية

سبّ منى زكى في فيديو مباشر | قرار عاجل ضد يوتيوبر شهير

تناول هذه الطبق على الإفطار يصيبك بالسرطان وأمراض القلب.. احترس من الكارثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول هذه الطبق على الإفطار يصيبك بالسرطان وأمراض القلب.. احترس من الكارثة

للرجال فقط| هذا النوع من التدخين يؤثر على صحتك تجنبه فورا

9 فوائد مذهلة لتناول البلح الأحمر يوميا.. لن تتوقعها

مجوهرات وفستان ملفت.. رانيا يوسف تخطف الأنظار| شاهد

فيديو

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ