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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم تعلن نبأ مهما بشأن حياة كريمة بمركزي إطسا ويوسف الصديق

رئيس شركة مياه الفيوم
رئيس شركة مياه الفيوم أثناء اللقاء

 

اكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وإزالة المعوقات والصعوبات بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والجاري الانتهاء من تنفيذها بمركزي اطسا ويوسف الصديق مع مراعاة تحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة ، وضرورة استجابة شركات المقاولات للملاحظات التي يتم رصدها والعمل على تلافيها

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس محمد عبد الجليل النجار بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة وبحضور المهندس محمد عطية استشاري الشركة القابضة ووحدة متابعة مشروعات حياه كريمة بالشركة وممثلي استشاري المالك مكتب الدراسات والتصميمات العمرانية وشركات المقاولات المنفذة للمشروعات

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خزان ورافع مياه يادم غالب بمركز اطسا والزي بلغت نسبة تنفيذه بواقع ٨٥٪  وخزان ورافع مياه كحك  بنسبة تنفيذ ٨٠٪بمركز يوسف الصديق وخزان ورافع مياه قصر الجبالي بنسبة تنفيذ ٦٣٪ وتم الإتفاق على زيادة معدلات التنفيذ بتلك الخزانات ليتسنى للشركة تشغيلها فى أقرب وقت ممكن 
كم تم خلال الاجتماع مناقشة معدلات التنفيذ بمحطه مياه قحافه بنسبة تنفيذ  ٧٥٪ للأعمال المدنية ودراسة المعوقات وكيفيه التغلب عليها مع مقاول الأعمال ، وكذلك الخطوط الناقلة للمياه بمركز اطسا

وفى نهاية الاجتماع اكد النجار على ضرورة تكاتف جميع الجهات الشريكة زات الصلة لإزالة أي معوقات والعمل على دخول المشروعات الجاري تنفيذها حيز الخدمة حتى يتسنى للمواطنين الاستفاده من تلك المشروعات العملاقة بما يحقق آمالهم وتطلعاتهم لتحقيق الهدف الرئيسي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

 

 

 

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