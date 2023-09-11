عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة مزارع أثناء عمله في أرضه بالقليوبية

جثة
جثة

لقى مزارع وفاته بقرية كفر الجمال بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، مصرعه، إثر إنقلاب عزاقة يدوية به أثناء عمله بأرضه زراعية، وأحدث إصابته، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى نقل الجثة لمستشفي بنها الجامعي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغاً لمأمور مركز شرطة طوخ من مستشفي بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب ببتر بالجزء السفلي للساقين، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، ومقيم دائرة المركز.
وعلي الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "محمد ي ع"، 51 سنة، ببتر بالجزء السفلي للساقين، وذلك أثناء عمله علي عزاقة يدوية بأرضه الزراعية بقرية كفر الجمال دائرة المركز، وانقلبت به وأحدثت إصابته، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.
وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

القليوبية المباحث الجنائية بالقليوبية المباحث الجنائية أمن القليوبية النيابة العامة تحريات المباحث قطاع أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

العاصفة دانيال وصلت.. أمطار غزيرة ورياح ترابية تضرب هذه المناطق |فيديو

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

مصرع خفير خاص على يد شقيق زوجته بالقليوبية والسبب صادم.. القصة الكاملة

عاطل ينهي حياة زوج شقيقته فى مشاجرة بالقليوبية

ترشيحاتنا

شاهد ماذا حدث لموانئ النفط الليبية بعدما ضربت العاصفة دانيال البلاد

عقد برنامج التسكين على كادر المعلمين أونلاين .. والحجز من الأحد القادم

مشروع عملاق مع روسيا.. أردوغان: سيتم تحديد السعر العالمي للغاز الطبيعي بتركيا

مخاوف كبيرة.. أول تعليق من أمريكا على زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة

العاصفة دانيال.. نصائح ذهبية من الصحة للمواطنين لتجنب مضاعفات الطقس السيئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند .. شاهد إطلالات ركين سعد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

التقويم الأول في تاريخ البشرية..أثري يكشف أسرار الاحتفال بـ رأس السنة المصرية

شاهد.. ظهور شلالات مياه جوفية عقب زلزال المغرب.. وهذه أسباب الظاهرة

أثناء هبوطها بـ سنغافورة.. لحظات إصابة 9 ركاب في طائرة صينية.. فيديو

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ