وفاة مزارع أثناء عمله في أرضه بالقليوبية

لقى مزارع وفاته بقرية كفر الجمال بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، مصرعه، إثر إنقلاب عزاقة يدوية به أثناء عمله بأرضه زراعية، وأحدث إصابته، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى نقل الجثة لمستشفي بنها الجامعي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغاً لمأمور مركز شرطة طوخ من مستشفي بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب ببتر بالجزء السفلي للساقين، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، ومقيم دائرة المركز.

وعلي الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "محمد ي ع"، 51 سنة، ببتر بالجزء السفلي للساقين، وذلك أثناء عمله علي عزاقة يدوية بأرضه الزراعية بقرية كفر الجمال دائرة المركز، وانقلبت به وأحدثت إصابته، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.