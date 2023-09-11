الهلع يضرب المواطنين فى اليونان وليبيا.. غرق منازل وخسائر بالجملة بسبب العاصفة دانيال

حالة من الترقب الكبيرة من المواطنين في مصر، حول العاصفة دانيال، والتي وصلت مصر منذ قليل بحسب تصريحات من هيئة الأرصاد الجوية، وفقا للصور في الأقمار الصناعية، وسط حالة من القلق لدى بعض المواطنين مما يمكن أن يحدث في بعض المدن في مصر بسبب هذه العاصفة، والتي كان لها تأثير واضح في كلا من اليونان وليبيا قبل القدوم إلى مصر.

أضرار بالجملة لـ العاصفة دانيال قبل وصولها إلى مصر

ورصدت قناة "العربية" تقريرًا خاص عن العاصفة دانيال، وتأثيرها الواضح على الجانب الليبي قبل أن تأتي تلك العاصفة إلى مصر في الساعات الماضية من اليوم الاثنين.

وجاء في تقرير "العربية"، أن العاصفة دانيال خلفت دمار كبير في اليونان، قبل أيام قليلة، وتشرد بسبها الآلاف، حيث غادرت العاصفة اليونان لترمي بثقلها في ليبيا تحديدًا في مدن شمال ليبيا المطلة على البحر المتوسط، وتسببت في هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة، وسيول جارفة أسفرت عن وفاة وإصابة العشرات، وخلفت خسائر مادية لم تكن في الحسبان.

وأضاف التقرير، أن السلطات الليبية أعلنت عن حالة الاستنفار وإجراء عمليات الإنقاذ، موضحة أنه وفقا لهيئة الأرصاد الليبية فإن العاصفة دانيال طالت مناطق الجبل الأخضر شمال شرقي البلاد بينها مدن البيضاء والمرج، بينما غرقت العديد من المنازل في مدينة الشحات، واضطر سكانها إلى اللجوء لأسطح المنازل.

وأوضح التقرير، أن العاصفة دانيال أيضا أضرت مناطق في بني غازي، وأوقعت ضحايا، والمسؤولون في ليبيا أعلنوا عن تخصيص مبالغ مالية كبيرة، وتوفير الدعم اللازم لمساعدة العالقين في منازلهم، وتقييم الأضرار، وتحسبا من خطر العاصفة دانيال، حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من أن بقايا العاصفة ستصل لغربي البلاد مصحوبة بالأمطار، مشيرة إلى أنها فقدت معظم قوتها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال بدأ تأثيرها على بعض المناطق في مصر، ولكن أقل شدة مما شهدته ليبيا أمس وأول أمس، لافتة إلى أن قوة العاصفة تقل بمجرد وصولها لمصر لأنها تستمد قوتها من البحر المتوسط وارتفاع درجات الحرارة في البحر المتوسط.