صابرين جابر تشرح كيف يمكن الإبتعاد عن العلاقة السامة "توكسيك" من حياتك.. فيديو

قالت صابرين جابر، خبيرة العلاقات الأسرية، إن حب الفرد لذاته هام بأي علاقة، مؤكدة أن حب النفس و تقديرها و تقبلها كما هي أمر هام و ضروري للغاية لكل امرأة، و يحميها من الوقوع كضحية للعلاقة السامة.

وأوضحت صابرين جابر، خلال لقائها ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة "صدى البلد 2" من تقديم حنان الحسيني، أن الفتاة يجب أن تقوم بإبراز المميزات و تغيير العيوب و التطوير من النفس.

ولفتت خبيرة العلاقات الأسرية، إلى أن قضاء الوقت بعض الوقت مع ذاته، و تقبلها و إعطائها مساحتها لا تعتبر أنانية.

نصف ساعة يوميا كافية

وتابعت، أن توفير الوقت للذات أمر خاص بصحة المرأة و ينعكس على تصرفاتها مع عائلتها و شريك حياتها، و تساهم في تحسين الحالة النفسية حتى لو نصف ساعة يوميا لتوفير الطاقة الإيجابية و تحسين الحالة المزاجية طول الوقت .