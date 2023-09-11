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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

"الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة" بمكتبة الإسكندرية

صدى البلد

احتضنت مكتبة الإسكندرية فعاليات الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أقيم بالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية، وشارك فيه الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي انطلقت أمس /الأحد/ بالساحة الخارجية للمكتبة "البلازا"، واختتمت اليوم /الاثنين/ بالمسرح الصغير بقاعة مؤتمرات المكتبة.
وقالت مدير إدارة خدمات المكتبات المتخصصة مروة الغرباوي، إن الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة أُعد خصيصًا لمشاركة أطفالنا بورش العمل الفنية والألعاب الرياضية الترويحية، والذي ضم الفنون والفلكلور الشعبي بهدف إضفاء البهجة والسرور على الجميع.
ومن جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الكشافة البحرية المصرية محمد سعيد، شكره لمكتبة الإسكندرية بكافة قياداتها لإتاحة الفرصة لعمل هذا النشاط بالتعاون معها، كما توجه بالشكر لكل قيادات الكشافة البحرية القائمين على تجهيز هذا الحدث منذ شهر ليخرج بصورة لائقة وشكل مشرف.
وتسلط الاحتفالية الضوء على مجموعة من الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديمهم لعروض فنية مختلفة، وتهدف المكتبة لإبراز قدراتهم، وتقديم خدمات متنوعة لهم وخصوصا للأطفال، كما تحرص على إشراكهم جميعا مع فئات المجتمع المختلفة. 
ويأتي ذلك في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة؛ حيث إنها تولي اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم، للتشجيع على القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة وكذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.

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