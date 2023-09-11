عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صعود فريق جامعة المنوفية لدورالثمانية في كرة اليد بأسبوع الشباب

طلاب جامعة المنوفية
طلاب جامعة المنوفية

يتابع  الدكتور أحمد  القاصد رئيس جامعة المنوفية  فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تستضيفه جامعة حلوان كما يتابع رئيس  الجامعة مشاركة طلاب الجامعة في أنشطة الأسبوع المختلفة ونتائج المسابقات والأنشطة .

ووجه رئيس  الجامعة  بتقديم الدعم الازم للطلاب والرعاية وتشجيع الطلاب علي تحقيق نتائج متقدمة وأداء مميز مع الإلتزام  بالروح الرياضية موجها الشكر لجامعة حلوان والقائمين علي تنظيم الأسبوع .

جامعة المنوفية تنشئ شركة مساهمة لإنجاز المشروعات البحثية في الطاقة الجديدة

رئيس جامعة المنوفية في رحاب حلوان للمشاركة فى انطلاق أسبوع الشباب

وقد حرص رئيس الجامعة على الالتقاء بوفد الجامعة المشارك فى فعاليات الأسبوع، وحثهم على تمثيل الجامعة بصورة مشرفة والإلتزام بروح الفريق  والاستفادة من أنشطة وفعاليات الأسبوع، في تكوين صداقات جديدة واكتساب مهارات وخبرات حياتية مختلفة   متمنيا لهم التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة.

 اسفرت النتائج الأولية عن  صعود  فريق جامعة المنوفيه في لعبة كرة اليد " طلبه "لدور الثمانيه بعد الفوز على جامعة السويس وجامعة الفيوم وجامعة سوهاج ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات  .

وتضم قائمة الفريق كلا من عمر الدماطي ومحمد خلاف ويس أشرف ومصطفى عزت وعبد الرحمن الابراشي ويوسف ابو حبيبه ومصطفى عاطف ومحمود والي ومحمد عادل الديب ويوسف السيسي .ويقود الفريق المدرب كارم عبد العزيز وإشراف محمود درويش.

تشارك جامعة المنوفية في فعاليات الأسبوع تحت رعاية الدكتور أحمد فراج القاصد رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي والكابتن معتز صادق مسئول النشاط الرياضي.

أسبوع شباب الجامعات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الدكتور أحمد القاصد النشاط الرياضى جامعة المنوفية جامعة حلوان رئيس جامعة المنوفية شباب الجامعات فعاليات أسبوع شباب الجامعات فريق جامعة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

العاصفة دانيال في مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين| فيديو

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

ترشيحاتنا

الزمالك مع بيراميدز والاهلي مع المصري في الجولة الأولي بالدوري الجديد

الجيش الليبي: مصرع أكثر من 2000 شخص بدرنة.. والطرق المؤدية للمناطق المنكوبة "مقطوعة"

مستجدات العاصفة دانيال.. انخفاض الرؤية في الجو من شمال الصعيد إلى القاهرة

تراجع 5 جنيهات.. أسعار الذهب وأسباب التسعير بختام تعاملات اليوم

حقيقة فرض رسوم 1000 دولار على السائحين.. الحكومة ترد وهذه الفئات المستهدفة

محاكمة دولية .. الكرملين يكشف عن مخالفات النظام الأوكراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

تصدرت التريند .. شاهد إطلالات ركين سعد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

التقويم الأول في تاريخ البشرية..أثري يكشف أسرار الاحتفال بـ رأس السنة المصرية

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ