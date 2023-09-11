صعود فريق جامعة المنوفية لدورالثمانية في كرة اليد بأسبوع الشباب

يتابع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تستضيفه جامعة حلوان كما يتابع رئيس الجامعة مشاركة طلاب الجامعة في أنشطة الأسبوع المختلفة ونتائج المسابقات والأنشطة .

ووجه رئيس الجامعة بتقديم الدعم الازم للطلاب والرعاية وتشجيع الطلاب علي تحقيق نتائج متقدمة وأداء مميز مع الإلتزام بالروح الرياضية موجها الشكر لجامعة حلوان والقائمين علي تنظيم الأسبوع .

وقد حرص رئيس الجامعة على الالتقاء بوفد الجامعة المشارك فى فعاليات الأسبوع، وحثهم على تمثيل الجامعة بصورة مشرفة والإلتزام بروح الفريق والاستفادة من أنشطة وفعاليات الأسبوع، في تكوين صداقات جديدة واكتساب مهارات وخبرات حياتية مختلفة متمنيا لهم التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة.

اسفرت النتائج الأولية عن صعود فريق جامعة المنوفيه في لعبة كرة اليد " طلبه "لدور الثمانيه بعد الفوز على جامعة السويس وجامعة الفيوم وجامعة سوهاج ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات .

وتضم قائمة الفريق كلا من عمر الدماطي ومحمد خلاف ويس أشرف ومصطفى عزت وعبد الرحمن الابراشي ويوسف ابو حبيبه ومصطفى عاطف ومحمود والي ومحمد عادل الديب ويوسف السيسي .ويقود الفريق المدرب كارم عبد العزيز وإشراف محمود درويش.

تشارك جامعة المنوفية في فعاليات الأسبوع تحت رعاية الدكتور أحمد فراج القاصد رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي والكابتن معتز صادق مسئول النشاط الرياضي.