وظائف خالية للمهندسين بشركة المياه والشرب.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل التي تعلنها شركة المياه والشرب والصرف الصحي،و التي هي تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددًا من فرص الوظائف الخالية للمهندسين.

طريقة التقديم بشركة المياه والشرب بالبحر الأحمر

يكون التقديم لفرص الوظائف الخالية المتوفرة بـ شركة المياه والشرب والصرف الصحي بـ البحر الأحمر، من موقع الشركة فقط ويتم استيفاء جميع البيانات المطلوبة إلكترونيًا، وذلك خلال 10 أيام من اليوم وحتى يوم 20 سبتمبر الجاري.

يتم سحب جميع أصول الأوراق سكانر ملون – على الوجهين في ملف PDF واحد ورفعها على موقع الشركة بصيغة RAR

الاوراق المطلوبة للتقديم بوظائف شركة المياه والشرب بالبحر الأحمر

والتي تشمل ما يلي:

يتم استبعاد أي طلبات غير مستوفية البيانات والأوراق المطلوبة كاملة، والتي جائت كالتالي:-

- كارت الخدمات المتكاملة للباحثين عن فرص الوظائف الخالية من ذوي الهمم. - صورة شخصية (حديثة). - كرانيه نقابة المهندسين (ساري). - على أن يتم الإعلان عن المستوفين للشروط والمرشحين لإجراء الاختبارات اللازمة ومواعيدها ونتائجها على موقع الشركة. - شهادة المؤهل الدراسي. - شهادة الميلاد. - شهادة الخدمة العسكرية. - بطاقة الرقم القومي (سارية).

ولن يُلتفت إلى أي طلبات تُقدم بالبريد أو باليد أو قبل أو بعد تاريخ الإعلان.

شروط وظائف شركة المياه والشرب بالبحر الأحمر

الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين في التقديم لفرص الوظائف الخالية، والتي تتمثل في الآتي:

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد أو تم إعفاؤه من تأديتها. - آلا يكون المتقدم قد سبق له العمل بالشركة أو إنهاء خدمته لأي سبب. - اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة. - أن يكون المقتدم من الذكور فقط، وذلك نظرًا لطبيعة العمل الميداني (نظام الورادي) على مواقع العمل المختلفة في نطاق عمل الشركة. - أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة. - آلا يزيد سن المقتدم عن 32 عامًا في 11 سبتمبر 2023

وظائف شركة المياه والشرب بالبحر الأحمر