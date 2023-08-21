التقديم بصورة البطاقة.. وظائف خالية في 3 وزارات

يقدم موقع صدى البلد، الوظائف الخالية التي تعلنها 3 وزارات التربية والتعليم و القوي العاملة و الشباب والرياضة، ضمن الوظائف الخالية في شركات القطاع الحكومي والخاص بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلي فرص خالية لذوي الهمم للعمل في إحدى الشركات، التي تطلب للتعيين، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن توفر وظائف خالية من النوع القيادي، للإناث والذكور لديها.

الوظائف المتاحة بوزارة التربيه والتعليم 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم حاجتها لشغل وظائف في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2023، والتي تشمل أكثر من 400 فرصة عمل في 12 محافظة، لافتة إلى أنه يجب على المتقدم أن تتوافر بعض الشروط والضوابط لشغل الوظيفة، والتي سنعرضها لكم في التقرير التالي.

شروط التقديم لوظائف المعلمين والإداريين 2023

- إذا كان متقدما لمنصب المدير الأكاديمي يشترط حصوله على:

- مؤهل عالي مناسب في التربية أو الإدارة ( يفضل الحاصل على ماجستير). - امتلاكه قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه. - ألا تقل الخبرة في مجال التعليم الفني عن ثلاث سنوات. - إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت. - إجادة مهارات العمل الجماعي. - إجادة مهارات التواصل وإجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات. - أن يكون قد سبق له العمل كمدير مدرسة.

- عمر المتقدم لا يزيد عن 55 عاما بتاريخ أكتوبر 2023. - التقديم متاح لكل من العاملين في مدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة. - التأكد من اعتماد أوراق الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة من قبل جهاتهم الرسمية، حيث أن المخالف ستيعرض للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني. - أن يكون لديه خبرة في المجال المتقدم له. - إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت. - إجادة مهارات العمل الجماعي. - إجادة مهارات التواصل وإجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات.

وظائف خالية لذوي الهمم

وأوضحت الوزارة تفاصيل الوظائف الخالية لذوي الهمم، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة من قبل الشركة

1- محاسب فواتير.

2- خدمة عملاء.

3- محصل.

4- مسؤول أقساط.

5- مسؤول مبيعات داخلية.

الشروط المطلوبة لوظائف ذوي الهمم

- أماكن العمل لمسؤولين مبيعات تكون في القاهرة أو الجيزة أو الإسكندرية و دمنهور والإسماعيلية وأسيوط و المنصورة والزقازيق وشبين الكوم وطنطا. - أن يكون المتقدم لـ الوظائف من الخريجين الحاصلين على مؤهل عالي· - أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما· - أماكن العمل لوظيفة محاسب فواتير تكون في المنيا. - أماكن العمل لوظيفة خدمة العملاء أو محصل أو مسؤول أقساط تكون في زهراء المعادي.

المميزات المقدمة من الشركة لوظائف ذوي الهمم

- يحصل العاملون على يوم راحة أسبوعيا·

- تمنح الشركة للعاملين تأمين طبي واجتماعي وتأمين على الحياة.

- توفر الشركة للعاملين راتبا مجزيا بالإضافة إلى حوافز·

- عدد ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات·

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف ذوي الهمم الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، للوصول إلى اللينك الخاص بالتقديم وملء الاستمارة.

المحافظات المتاحة فيها الوظائف الحالية

فرص عمل جديدة ،متوفرة في 9 محافظات، هي :-

القاهرة، والشرقية ، وبورسعيد ، ودمياط ، والفيوم ،وأسيوط، والمنوفية ، والمنيا ، والوادي الجديد.

التخصصات المتاح بها فرص العمل

التخصصات جاءت كالتالي:-

أفراد أمن كافة أعمال الفندقة عمال خياطة بكافة الأقسام عمال انتاج عمال نظافة أخصائي تمويل معلمون جميع التخصصات خدمة عملاء مهندسو جودة وميكانيكا وميكاترونكس محاسبون سكرتارية مندوب مبيعات مشرفو إنتاج

كيفية التقديم بالوظائف الخالية

بالتوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.