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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالبطاقة الشخصية.. وظائف خالية بالمحافظات الحق قدم

وظائف
وظائف

يقدم موقع صدي البلد، كيفية التقديم في فرص العمل الخالية التي تعلنها وزارتا القوي العاملة و الشباب والرياضة، ومحافظة الشرقية، التي تعلن الوظائف الخالية في شركات القطاع الخاص بمحافظات الجمهورية، عبر صفحتهما الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلي فرص خالية لذوي الهمم للعمل في إحدى الشركات، التي تطلب للتعيين، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن توفر وظائف خالية من النوع القيادي، للإناث والذكور لديها، حيث تحتاج المحافظة إلى تعيين مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ.

الوظائف خالية بالمحافظات

شروط شغل الوظائف الخالية

  1. - معرفه كامله بالقواعد والأسس المنظمة للعمل.
  2. - قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه.
  3. - مهارة في إعداد الخطط وبرامج العمل.
  4. - مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.
  5. - قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها (17) عام للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.
وظائف

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف:
على من يرغب بالتقدم لهذه الوظيفية عليه أن يقدم طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم محافظ الشرقية مرفق به المستندات التالية:

- عدد 8 صور شخصية

- ملف يحتوى على أصل + (7) صور مما يلى :

  1. بالنسبة للمتقدم من خارج الجهاز الادارى للدولة يقدم بيان حالته مرفقا به إقرار موقع منه بصحة البيانات.
  2. التاريخ الوظيفى شاملا بيان تقارير الكفاية السنوية جميعها أن امكن وبيان بالانجازات التي حققها.
  3. بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التي يشغلها المتقدم أو السابق شغلها وأوجه التطوير التي قام بها أثناء شغلها.
  4. وجه التميز (الحصول على المدير المتميز – خطاب شكر وتقدير).
  5. بيان حالة السيرة الذاتية معتمدة من جهة العمل.
  6. بيان من الشؤون القانونية بموقفه من الجزاءات والاحالة للمحاكمة التأديبية والجنائية.
  7. تقارير كفاية الأداء والجزاءات عن آخر سنتين.

كيفية التقديم بالوظائف الخالية

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على من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم بالطلب باليد لـ مديرية التنظيم والادارة بالشرقية بجوار ديوان عام محافظة الشرقية.

تنتهي مهلة التقدم لهذه الوظيفة في 2023/08/27.

المحافظات المتاحة فيها الوظائف الحالية

فرص عمل جديدة ،متوفرة في 9 محافظات، هي :-

 القاهرة، والشرقية ، وبورسعيد ، ودمياط ، والفيوم ،وأسيوط، والمنوفية ، والمنيا ، والوادي الجديد.

التخصصات  المتاح بها فرص العمل

التخصصات جاءت كالتالي:-

  1. أفراد أمن
  2. كافة أعمال الفندقة
  3. عمال خياطة بكافة الأقسام
  4. عمال انتاج
  5. عمال نظافة
  6.  أخصائي تمويل
  7. معلمون جميع التخصصات
  8.  خدمة عملاء
  9. مهندسو جودة وميكانيكا وميكاترونكس
  10. محاسبون
  11. سكرتارية
  12. مندوب مبيعات
  13. مشرفو إنتاج

كيفية التقديم بالوظائف الخالية

بالتوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة. 

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