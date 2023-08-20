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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راتب يصل لـ 200 ألف جنيه ..آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

وظائف
وظائف

يسعي الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي وظيفة Guard Supervisor .

فرص عمل السفارة الأمريكية


وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى Guard Supervisor بمرتب يصل إلى إلى  6639 دولارا أمريكيا.

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وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة حيث أن آخر موعد للتقديم 08/23/2023 ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي 6639 دولارا.

شروط وظائف السفارة الأمريكية


- العمل بدوام كامل - 40 ساعة / أسبوع 
 

- من المتوقع أن يعمل شاغل الوظيفة في عطلات نهاية الأسبوع مع أيام راحة بديلة

- وقد يعمل شاغل الوظيفة لساعات متأخرة ، وعمل نوبات ، ومواقع مختلفة ، وعطلات حسب الحاجة.

ومن المقرر أن يبدأ الملتحق بـ وظائف السفارة الأمريكية العمل في غضون فترة زمنية بعد الحصول على الموافقة وتقديم المستندات والشهادات واختيار المرشحين.

 

الواجبات التى يقوم بها الموظف في السفارة الأمريكية


سيكون شاغل الوظيفة بمثابة المشرف على أفراد قوة الحراسة كما  يقدم شاغل الوظيفة المساعدة الفورية ويستجيب لجميع الحوادث المتعلقة بالأمن التي تشمل أعضاء المجتمع الرسمي وغير الرسمي.

و يقود مشرف الحرس سيارة تابعة للسفارة لإجراء عمليات تفتيش روتينية للمواقع التي توجد بها مرافق البعثة الرسمية.

ويضمن شاغل الوظيفة الاستعداد لتنفيذ إجراءات الاستجابة للطوارئ من أجل حماية الأرواح والممتلكات في حالة حدوث أزمة.

 

المؤهلات المطلوبة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية 


-  يشترط مطلوب عامين من الخبرة المتعلقة بالأمن.

- يجب أن يكون شاغل الوظيفة قد أكمل الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

- يجب أن يكون لديك فهم شامل لأوامر الحراسة العامة والخاصة.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظائف السفارة الأمريكية مطلوب إكمال المدرسة الثانوية.

- التحدث / القراءة / الكتابة باللغة الإنجليزية.

- يجب أن يكون لديك رخصة قيادة محلية صالحة.

- يجب أن يكون لديك مهارات شخصية ممتازة.

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المستندات المطلوبة للتقديم 


- شهادة الخدمة العسكرية
-  شهادة الثانوية العامة
- رخصة القيادة

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