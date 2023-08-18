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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب لإيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت ووظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .

 

وظائف فى بنك مصر 


وتوفر البنوك فرص عمل ووظائف شاغره للشباب الخريجين ومن بينها بنك مصر الذي أعلن عن حاجته لموظفين داخل المقر الرئيسي بالبنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.

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تخصصات فرص عمل بنك مصر


وتتوافر فرص عمل فى وظيفة أخصائي مركز الاتصال Call Center Specialist للعمل ضمن فريق البنك، حيث توفر الوظيفة للملتحق بها الكثير من المميزات.


المهام والمسؤوليات الوظيفية ببنك مصر 


وأوضح بنك مصر المهام والمسؤوليات الوظيفية المتقدم للحصول على الوظيفة المتاحة عبر حسابه الرسمي على موقع LinkedIn، والتي تتضمن ما يلي :-

- تشمل المهام والمسؤوليات الوظيفية التعامل مع جميع المكالمات الواردة لمركز الاتصال.

- تتضمن المهام توفير متابعة وحملات عرضية واستدعاءات ممزوجة بالمكالمات الواردة العادية.

-أن يكون من الأشخاص القادرين على تصميم وتنفيذ الهياكل التنظيمية لقطاعات وفروع البنك، ولديها القدرة على المراجعة والمناقشة مع المدير المباشر للوصول إلى نسخه نهائية.

-تقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء الخارجيين والداخليين لتحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء.

المؤهلات والخبرات المطلوبة لوظائف بنك مصر

-يتم إتاحة وظائف بنك مصر للخريجين الجدد موضع ترحيب كبير للتقديم

- يجب أن يحصل المتقدم على درجة البكالوريوس (أي تخصص)

- ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية

- توافر مهارات اتصال عالية

مزايا وظائف بنك مصر 2023

يبدأ الراتب فى وظائف بنك مصر من 7500 إلى 8500 + مكافأة سنوية تصل إلى 14000 كما يوفر البنك لموظفيه التأمين الطبي والاجتماعي.

أماكن العمل لوظائف بنك مصر 2023


تتوافر فرص عمل بنك مصر فى الدقي - مدينة نصر - وسط البلد - الشروق.

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الأوراق المطلوبة لتقديم على فرص عمل بنك مصر

-  صورة بطاقة الرقم القومي.

-  صورة أصل المؤهل الدراسي.

-وتتضمن الأوراق المطلوبة صورة شخصية حديثة للمتقدم.

- تشمل المستندات المطلوبة   إحضار شهادة خبرة عند التقديم.

- وتشمل المستندات المطلوبة صورة من شهادة موقف التجنيد (للذكور).
 

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