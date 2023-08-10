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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بروتوكول تعاون بين بنك مصر ونقابة المهن التمثيلية لدعم خدمات التحصيل الإلكتروني

صدى البلد

وقع محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع الدكتور أشرف زكي، نقيب نقابة المهن التمثيلية، بروتوكول تعاون. 

وحضر مراسم التوقيع إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وماجد عبد الله، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر،  ومعتز مطاوع، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، أحمد بدير – وكيل نقابة المهن التمثيلية،  إيهاب فهمى – وكيل نقابة المهن التمثيلية،  أيمن عزب – أمين صندوق نقابة المهن التمثيلية ،  أشرف طلبة – سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية،  علي كمالو – عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية  ولفيف متميز من قيادات البنك والنقابة.

 ويتيح البروتوكول التحصيل الإلكتروني من خلال نقاط البيع الإلكترونية (P.O.S) من خلال بطاقات أعضاء النقابة، الربط بالمنصة الإلكترونية الخاصة بنقابة المهن التمثيلية بحيث يقوم العضو بالدخول على المنصة الخاصة بالنقابة لسداد الاشتراك سواء من داخل مصر أو الخارج، تقديم خدمة Payment Link عن طريق ارسال أوامر دفع عن طريق رسالة نصية على الهاتف المحمول إلى أعضاء نقابة المهن التمثيلية، وتركيب ماكينة صراف آلي ATM  بمقر نادى نقابة المهن التمثيلية تقدم الخدمات المتكاملة. 

الجدير بالذكر أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز دور بنك مصر الرائد في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث يسعى بنك مصر في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي إلى توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصري تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك إيماناً بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، ويسعى البنك جاهداً لدعم الاتفاقيات والشراكات التي تعمل على تشجيع حلول الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى كافة فئات المجتمع.

ويعد توقيع البروتوكول استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الالكترونية، حيث كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه.

ويسعى بنك مصر دائماعلى تطوير خدمات البنك والتوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية كما يعمل بنك مصر على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة و الرخاء لمصر.

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