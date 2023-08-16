وظائف الكهرباء 2023.. الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمقرها الجديد بحي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة عن وظائف جديدة من خلال الإعلان رقم 3 لسنة 2023 ، والذى تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للأمن للمنطقة الشمالية من درجة مدير عام ربط 1500 وفقًا للائحة نظام العاملين بشركة نقل الكهرباء.

شروط التقديم فى وظائف نقل الكهرباء 2023

وأوضحت الشركة فى الإعلان رقم 3 لسنة 2023، الشروط المطلوبة للتقدم لوظائف الكهرباء 2023 وهى وظيفة مدير الإدارة العامة للأمن للمنطقة الشمالية وهى كالتالى..

* مؤهل عالي مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة للتعيين.

* قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل بالدرجة الأدنى مباشرة.

* اجتياز البرامج التدريبية التي تنتجها الشركة.- توفر القدرة علي القيادة والتوجيه.

* موافقة هيئة الأمن القومي على الترشح.

الشروط العامة لوظائف نقل الكهرباء 2023

حددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإعلان رقم 3 لسنة 2023 الشروط العامة لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للأمن للمنطقة الشمالية إضافة إلى استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا للآتي

* يشترط في المتقدم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بقطاع الموارد البشرية مرفقا به ما يلي:

* 4 صور شخصية حديثة للمتقدمين من غير العاملين بمجال الأمن ترفق صحيفة الحالة الجنائية

* موافقة جهة العمل على النقل إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء.

* صورة البطاقة الشخصية.

* صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.

* للمتقدمين من خارج قطاع الكهرباء تقديم نتيجة تحليل المخدرات تثبت عدم التعاطي من إحدى الجهات المعتمدة طبقًا للقانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

كيفية تقديم طلبات وظائف نقل الكهرباء 2023

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، أنَّ طلبات وظائف نقل الكهرباء تُقدم شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية لاختبار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة من أصل و12 صورة منسوخة علي الحاسب الآلي «سي دي» محمل علية نسخة من التقديم وورد ونسخة «بي دي إف» حتى 24 من شهر أغسطس الجاري على عنوان الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقرها حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار مبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة