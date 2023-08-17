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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بصورة البطاقة.. وظائف خالية بوزارتي الشباب والقوي العاملة

وظائف
وظائف

يقدم موقع صدي البلد، كيفية التقديم في فرص العمل الخالية التي تعلنها وزارتا القوي العاملة و الشباب والرياضة، التي تعلن الوظائف الخالية في شركات القطاع الخاص بمحافظات الجمهورية، عبر صفحتهما الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلي فرص خالية لذوي الهمم للعمل في إحدى الشركات، التي تطلب للتعيين.

وظائف خالية لذوي الهمم

وأوضحت الوزارة تفاصيل الوظائف الخالية لذوي الهمم، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة من قبل الشركة
1- محاسب فواتير.

2- خدمة عملاء.

3- محصل.

4- مسؤول أقساط.

5- مسؤول مبيعات داخلية.

الشروط المطلوبة لوظائف ذوي الهمم

  1. - أماكن العمل لمسؤولين مبيعات تكون في القاهرة أو الجيزة أو الإسكندرية و دمنهور والإسماعيلية وأسيوط و المنصورة والزقازيق وشبين الكوم وطنطا.
  2. - أن يكون المتقدم لـ الوظائف من الخريجين الحاصلين على مؤهل عالي·
  3. - أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما·
  4. - أماكن العمل لوظيفة محاسب فواتير تكون في المنيا.
  5. - أماكن العمل لوظيفة خدمة العملاء أو محصل أو مسؤول أقساط تكون في زهراء المعادي.

المميزات المقدمة من الشركة لوظائف ذوي الهمم

- يحصل العاملين على يوم راحة أسبوعيا·

- تمنح الشركة للعاملين تأمين طبي واجتماعي وتأمين على الحياة.

- توفر الشركة للعاملين راتبا مجزيا بالإضافة إلى حوافز·

- عدد ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات·

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف ذوي الهمم الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، للوصول إلى اللينك الخاص بالتقديم وملء الاستمارة.

 

الوظائف خالية بإعلان القوى العاملة 2023

ويقدم موقع صدى البلد، شروط الحصول على تلك الوظائف والأوراق المطلوبة، وموعد ومكان التقديم، والاعداد المتاحة للتوظيف.

المحافظات المتاحة فيها الوظائف الحالية

فرص عمل جديدة ،متوفرة في 9 محافظات، هي :-

 القاهرة، والشرقية ، وبورسعيد ، ودمياط ، والفيوم ،وأسيوط، والمنوفية ، والمنيا ، والوادي الجديد.

التخصصات  المتاح بها فرص العمل

التخصصات جاءت كالتالي:-

  1. أفراد أمن
  2. كافة أعمال الفندقة
  3. عمال خياطة بكافة الأقسام
  4. عمال انتاج
  5. عمال نظافة
  6.  أخصائي تمويل
  7. معلمون جميع التخصصات
  8.  خدمة عملاء
  9. مهندسو جودة وميكانيكا وميكاترونكس
  10. محاسبون
  11. سكرتارية
  12. مندوب مبيعات
  13. مشرفو إنتاج

 

كيفية التقديم بالوظائف الخالية

بالتوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة. 

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