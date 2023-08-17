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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وظائف للمعلمين | سجل الآن للعمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وظائف للمعلمين
وظائف للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، وذلك خلال الفترة من 17/8/2023 حتى 3/9/2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.  https://tawzef.emis.gov.eg

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا الإعلان يتضمن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بــ 38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية و2 مركز تميز ليصل العدد لأكثر من 400 معلم بــ 12 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية .

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك مميزات للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، من بينها: العمـل في بيئة تعـليمية حديثـة تـقوم على التـطوير المستمـر والشامل، وتدريب تقني مستمر عالي الجـودة على مـستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين، وفـرص للـحصول على خـبـرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء. وأن الوظائف شملت جميع التخصصات الفنية والثقافية والادارية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية، والذي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز.
والتسجيل من خلال هذا الرابط https://tawzef.emis.gov.eg

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني مدارس التكنولوجيا التطبيقية التكنولوجيا التطبيقية

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