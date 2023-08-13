إلحق قدم.. وظائف خالية في المحافظات برواتب مجزية

يقدم موقع صدي البلد، كيفية التقديم في فرص العمل الخالية التي تعلنها محافظة القاهرة، بالاضافة الي وزارة القوي العاملة، التي تعلن الوظائف الخالية في شركات القطاع الخاص بمحافظات الجمهورية.

و أعلنت محافظة القاهرة، عن توفر 3 وظائف خالية للإناث والذكور لديها، حيث تحتاج المحافظة إلى تعيين مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، سكرتير حي بالمستوى الوظيفي مدير عام.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف

- القدرات العلمية والعملية له - المعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية - عدد (6) صور شخصية. - أصل + 2 نسخة لكل من بيان الحالة الوظيفية - الانجازات - مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 على D.C

شروط الحصول علي الوظائف الخالية

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقًا للقانون رقم 81 لعام 2016 ولائحته التنفيذية. خبرة في مجال تخصصه (المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة) مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل. قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها (17) عام للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

كيفية التقديم بالوظائف الخالية

بالإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعابدين، الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية، تنتهي مهلة التقدم لهذه الوظيفة في 2023/09/09.

بلازا للملابس الجاهزة

يوفر مصنع بلازا للملابس الجاهزة فرص وظائف خالية لـ عدد 50 عامل خياطة

من حملة المؤهلات المتوسطة شريطة أن يُجيد القراءة والكتابة

ويتراوح عمره بين 18 و40 عامًا

جي إن تي

توافر عدد 10 وظائف خالية في مصنع جي

5 مشرفي إنتاج

5 خياطي جوكر

منوهة بأن تلك الفرص تتوفر للحاصلين على مؤهل متوسط وتتراوح أعمارهم بين 30 و45 عامًا

خبرة بين 2 :5 سنوات، على أن يتم تحديد الراتب حسب المقابلة.

سكاي تكس للملابس الجاهزة

مصنع سكاي تكس للملابس الجاهزة يوفر عددًا من فرص الوظائف الخالية لحملة المؤهلات المتوسطة الذين لا تزيد أعمارهم على الـ35 عامًا، ويُحدد الراتب حسب المقابلة، وذلك في هذه التخصصات:

20 عامل خياطة.

10 عامل جودة.

10 عامل تعبئة.

5 عامل تشطيب.

سي آر إس دينيم جارمينتس إيجيب للملابس

مصنع سي آر إس دينيم جارمينتس إيجيب للملابس يوفر عدد 52 فرصة وظائف خالية

-2 مهندس مؤهل عال

- 50 عامل خياطة

للباحثين عن فرص العمل سواء من الذكور أو الإناث الحاصلين على مؤهل متوسط

تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا

طريقة التقديم للوظائف الخالية

التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر.