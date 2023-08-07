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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه.. وظائف خالية بالقاهرة والجيزة

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي توفرها  2387 فرصة وظائف خالية في 36 شركة من القطاع الخاص في 9 محافظات، منها القاهرة والجيزة، على أن يكون التقديم لتلك الفرص خلال شهر أغسطس الجاري، يالاضافة الي توفير عدد من المميزات.

الوظائف خالية بإعلان القوي العاملة 2023

ويقدم موقع صدي البلد، شروط الحصول علي تلك الوظائف والاوراق المطلوبة، وموعد ومكان التقديم، والاعداد المتاحة للتوظيف.

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وأوضحت الوزارة خلال نشرة التوظيف تفاصيل تلك الفرص

أيام العمل تصل لـ 5 أيام ويومين راحة

عدد ساعات العمل لـ 10 ساعات بينها ساعة راحة

العمل بنظام الشيفتات

تأمين صحي واجتماعي وتوفير مواصلات.

الدهان لإدارة المشروعات
شركة الدهان لإدارة المشروعات توفر عددًا من فرص الوظائف الخالية لكل من يبحث عن فرص ويتراوح عمره ما بين 18 عامًا و35 عامًا وحاصلين على مؤهل متوسط، وذلك في هذه التخصصات التالية:-

25 شيف مطبخ خبرة من 3:12 سنة، براتب يبدأ من 3500 جنيه حتى 15000 جنيه.

25 شيف مشويات خبرة من 3:12 سنة، براتب يتراوح بين 3500 جنيه و15000 جنيه.

15 مضيف من الجنسين، براتب يبلغ 3200 جنيه.

10 كول سنتر من الذكور والإناث، براتب 3500 جنيه.

جاست إتش آر

توفر شركة جاست إتش آر عدد 400 من فرص الوظائف الخالية لـ عامل مخازن من حملة المؤهلات العُليا والمتوسطة وأقل من 36 عامًا، على أن يكون العمل في مخازن أمازون أول طريق السويس.

 جراند وولف للأمن والحراسة

 شركة جراند وولف للأمن والحراسة، توفر عددًا من فرص الوظائف الخالية،

 لا تقل أعمارهم عن 20 عامًا ولا تتجاوز الـ40 عامًا

 تأمين اجتماعي وصحي وإقامة

في التخصصات التالية:

 200 فرد أمن

10 مشرفين امن بخبرة 3 سنوات

وذلك لحملة مؤهل عالي

وبراتب يتراوح ما بين 3800 جينه و4400 جنيه

 إضافة إلى وجبة ساخنة

 100 عامل نظافة من الذكور والإناث

 يقرأ ويكتب

 8 ساعات عمل 10 أستيوارد براتب 3200 جنيه.

طريقة التقديم الي الوظائف الخالية

التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها.

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